В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

Сотрудники симферопольской Госавтоинспекции вместе с учениками средней образовательной школы № 4 провели акцию «Внимание! Каникулы!»

В преддверии осенних каникул школьники обратились к водителям с призывом соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, особенно во дворах и местах массового скопления детей. Автоинспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. Со школьниками полицейские разобрали опасные дорожные ситуации, которые могут возникнуть при переходе проезжей части, повторили с детьми значение дорожных знаков и рассказали об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В конце беседы о безопасном поведении на проезжей части сотрудники ГИБДД разрешили ребятам изучить патрульную машину, осмотреть ее изнутри, — рассказали в МВД по РК.