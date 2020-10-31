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В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:13 31.10.2020

Сотрудники симферопольской Госавтоинспекции вместе с учениками средней образовательной школы № 4 провели акцию «Внимание! Каникулы!»

В преддверии осенних каникул школьники обратились к водителям с призывом соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, особенно во дворах и местах массового скопления детей. Автоинспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах. Со школьниками полицейские разобрали опасные дорожные ситуации, которые могут возникнуть при переходе проезжей части, повторили с детьми значение дорожных знаков и рассказали об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В конце беседы о безопасном поведении на проезжей части сотрудники ГИБДД разрешили ребятам изучить патрульную машину, осмотреть ее изнутри, — рассказали в МВД по РК.

В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

Всем ученикам дорожные полицейские вручили тематические листовки, чтобы ребята еще раз самостоятельно закрепили важные правила и смогли позаботиться о своей безопасности в период осенних каникул.

В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

Фото: ГИБДД.

В Симферополе госавтоинспекторы провели акцию «Внимание! Каникулы!»

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