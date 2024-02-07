Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | В Симферополе Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перекресток»
актуально в республике
В Симферополе Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перекресток»
Фото: ГИБДД

В Симферополе Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перекресток»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:52 07.02.2024

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в районе перекрестков, а также снижения тяжести их последствий с 6 по 9 февраля Госавтоинспекция проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Перекрёсток».

В рамках операции автоинспекторами будут осуществляться целевые профилактические рейды в районе перекрёстков, где нарушения Правил дорожного движения влекут негативные последствия для участников дорожного движения.

В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы уделят особое внимание таким нарушениям как: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, — сообщили в ГИБДД.

 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ГИБДД Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.