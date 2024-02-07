В Симферополе Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Перекресток»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в районе перекрестков, а также снижения тяжести их последствий с 6 по 9 февраля Госавтоинспекция проводит в Симферополе профилактическое мероприятие «Перекрёсток».

В рамках операции автоинспекторами будут осуществляться целевые профилактические рейды в районе перекрёстков, где нарушения Правил дорожного движения влекут негативные последствия для участников дорожного движения.

В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы уделят особое внимание таким нарушениям как: проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора, выезд на перекресток в случае образовавшегося затора и создание препятствия для движения транспортных средств в поперечном направлении, а также невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка, — сообщили в ГИБДД.