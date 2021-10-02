В Симферополе готовятся к подаче тепла. Где начнутся первые протопки уже на следующей неделе

В Симферополе начата подготовка к подаче тепла в учреждения социальной сферы. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Несмотря на то, что по температурным показателям начинать отопительный сезон рано, поручил начать подготовку к подаче тепла в образовательные учреждения. В течение нескольких дней тепловиками будут проведены мероприятия. Процесс технологически сложный и потребует определенного времени. В начале следующей недели планируем поэтапно начать подачу теплоносителя в детские сады, школы и больницы города, — сказал Демидов.

Также он уточнил, что в многоквартирные дома подача тепла начнется позже, согласно установленным нормативам.

Ранее сообщалось, что Симферополь готов к отопительному сезону процентов на 90. Из 93 котельных, полностью подтвердили свою готовность 85. Из 97 центральных тепловых пунктов, готовы 86. Из 3141 многоквартирных готовы чуть больше трех тысяч. Из 48 школ готовы 46, из 63 садов паспорта готовности к отопительному сезону полностью сформированы по 60 объектам. Из 45 объектов здравоохранения готовы принять тепло 39.