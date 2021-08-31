В Симферополе готовятся к ухудшению погодных условий

В Симферополе состоялось заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В работе приняли участие представители структурных подразделений администрации города, сотрудники МЧС, а также профильные сотрудники ряда симферопольских предприятий. Все дело в том, что на 2-3 сентября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В Симферополе ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.

На основании постановления городской администрации на территории Симферополя введен режим «Повышенной готовности» в связи с ухудшением погодных условий. Руководителям подведомственных организаций и отдельных учреждений были даны соответствующие поручения. Речь идет о готовности к возможным подтоплениям, дорожным заторам, селям, уборке аварийных деревьев. Отдельное поручение – коммунальщикам: проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, расчистку русел рек Салгир, Славянка, Абдалка, Малый Салгир. Подробнее о поручениях — ЗДЕСЬ .

Радует, что в День знаний, 1 сентября погода в Крыму будет летней, сухой и не капризной. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем +23…+28°С. А уже 2-го сентября… почувствуется дыхание осени. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ .