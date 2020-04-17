В Симферополе готовятся высаживать цветы

О том, что в Симферополе ведётся плановая подготовка к высадке растений в весенний период, сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» Мария Бараненкова. В данный момент ведутся подготовительные работы, в конце апреля будет проводиться массовая высадка цветов на площади Ленина, в скверах имени Братьев Айвазовских и Победы.

Планируется высадить однолетние растения: петунии, сальвии, тагетисы и канны. Они являются наиболее распространёнными в силу своей неприхотливости в уходе, продолжительному цветению и бархатистым ярким цветам, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Марию Бараненкову.

Кроме того, по словам Марии Бараненковой, на сегодняшний день сотрудники «Горзеленхоза» высаживают ирисы в Казанском сквере, а также ведут подготовительные работы к высадке многолетников.

фото: пресс-служба администрации Симферополя