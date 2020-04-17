Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе готовятся высаживать цветы

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симферополе готовятся высаживать цветы

В Симферополе готовятся высаживать цветы

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:52 17.04.2020

О том, что в Симферополе ведётся плановая подготовка к высадке растений в весенний период, сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» Мария Бараненкова. В данный момент ведутся подготовительные работы, в конце апреля будет проводиться массовая высадка цветов на площади Ленина, в скверах имени Братьев Айвазовских и Победы.

Планируется высадить однолетние растения: петунии, сальвии, тагетисы и канны. Они являются наиболее распространёнными в силу своей неприхотливости в уходе, продолжительному цветению и бархатистым ярким цветам, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Марию Бараненкову.

Кроме того, по словам Марии Бараненковой, на сегодняшний день сотрудники «Горзеленхоза» высаживают ирисы в Казанском сквере, а также ведут подготовительные работы к высадке многолетников.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе готовятся высаживать цветы

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.