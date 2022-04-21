В Симферополе готовятся запустить фонтаны

В начале мая фонтаны крымской столицы должны заработать.

В Симферополе сотрудники МБУК «Парки столицы» приступили к работам в сквере имени Тренева.

«Парки столицы» начали подготовительные работы к запуску фонтанов. В первую очередь, сотрудники учреждения демонтируют защитные конструкции, установленные на зимний период. Такие работы полностью проведены в сквере Тренева. Следующий этап — проверка оборудования и состояния конструкций. При необходимости будет проведена закупка материалов и ремонт, — рассказал директор учреждения Роман Филипенко.

Работы по расконсервации планируется завершить до начала мая, затем будет организовано подключение к водным ресурсам и непосредственно запуск фонтанов.

Фото: МБУК «Парки столицы».