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В Симферополе грабитель покусился на раритеты: священные книги XIX века

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:49 09.04.2020

В Симферополе в полицию поступило заявление от 53-летнего местного жителя, о том, что неизвестный тайно, путем повреждения окна проник в частное домовладение, откуда похитил два Корана XIX века и еще одно издание 2000 года. Кроме книг, находившихся на полке в спальне, был украден паспорт на имя заявителя и деньги в сумме 4000 рублей. Общая сумма ущерба составила 66 тысяч рублей. Впрочем основная проблема была не в деньгах, а в раритетных изданиях священных книг.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД РФ по г.Симферополю по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 28-летний житель одного из сел Симферопольского района. От задержанного получены признательные показания в совершении данного преступления. С его слов, паспорт он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудниками полиции при осмотре по месту проживания задержанного священные книги были изъяты и возвращены владельцу.

Подозреваемый задержан. По п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ («кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище») возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В Симферополе грабитель покусился на раритеты: священные книги XIX века

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