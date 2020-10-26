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В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 26.10.2020

Сегодня в Симферополе, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прошла масштабная дезинфекция на Центральном автовокзале. Работы провела группировка радиационной, химической и биологической защиты ГУ МЧС России по Республике Крым, совместно с волонтёрами из крымского Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

Сообщается, что продезинфицировано свыше  2 200 кв. метров внутренних помещений и более  3000 кв. метров прилегающей территории транспортного узла.

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

С помощью дезинфицирующих средств выполнены работы по обработке перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

Работы по дезинфекционной обработке, проводимые с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением сил и средств ГУ МЧС России продолжаются.

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

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