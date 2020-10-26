В Симферополе хорошенько продезинфицировали Центральный автовокзал

Сегодня в Симферополе, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции прошла масштабная дезинфекция на Центральном автовокзале. Работы провела группировка радиационной, химической и биологической защиты ГУ МЧС России по Республике Крым, совместно с волонтёрами из крымского Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Сообщается, что продезинфицировано свыше 2 200 кв. метров внутренних помещений и более 3000 кв. метров прилегающей территории транспортного узла.

С помощью дезинфицирующих средств выполнены работы по обработке перронов, служебных помещений, входных групп, лифтов и эскалаторов, лестничных маршей, а также мест общего пользования, поручней и перил, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Работы по дезинфекционной обработке, проводимые с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением сил и средств ГУ МЧС России продолжаются.

Фото: ГУ МЧС России по РК.