 В Симферополе хотят закрывать все парки на ночь

Но сначала их нужно обнести заборами.

В Симферополе планируют установить ограждения и камеры видеонаблюдения в парках, а также закрывать эти пространства на ночь. Об этом сообщил глава дирекции парков Симферополя Виталий Ратковский.

Есть Федеральная целевая программа, которая называется «Безопасный город», и мы хотим туда войти. Сейчас мы проходим все необходимые согласования. Я был в парках материковой России и отметил, что все они закрытые. То есть там каждый парк открыт с 8.00 утра до 20-21.00 вечера. Парки ограждены забором и охраняются. Я планирую прийти к этому после того, как мы войдем в ФЦП «Безопасный город», потому как, к сожалению, уровень вандализма у нас в городе довольно высокий. Такие меры необходимы. Вот, например, несколько дней назад мне позвонили и доложили, что вечером в парк прямо на машине люди заезжают и устраивают гонки. Некоторые выходы с парка (Гагаринского – ред.) я уже перекрыл большими камнями и столбами, чтобы преградить дорогу автомобилистам, которые не понимают, что парк – это зеленая зона, непредназначенная для гонок, но этих мер все равно недостаточно, — рассказал Виталий Ратковский.

Он также намерен решить вопрос с уборкой и дальнейшим озеленением самого большого парка крымской столицы.

Кроме того, глава дирекции парков Симферополя обратиться к гражданам и особенно к молодым мамам:

Пожалуйста, не пускайте своих детей купаться в фонтанах. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, там циркулирует техническая вода, куда добавляется специальная химия, чтобы вода не цвела и не плесневела. В-третьих, в каждом фонтане есть сетка, которая является фильтром, и дети очень часто катаются на самокатах по этой сетке, в следствие чего она периодически ломается. И вот, когда она сломана, весь мусор засасывает фильтр, после чего насос выходит из строя. Из-за всего этого фонтан ломается – за сезон мы ремонтируем его 5-6 раз. Мы стараемся сделать город красивым, благоустраиваем его, так что большая просьба к гражданам города – не купайтесь в фонтанах, не пейте оттуда воду и не выкапывайте цветы, ведь только так мы сможем сделать наш Симферополь лучше!