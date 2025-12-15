⁠В Симферополе хотят возродить традиции празднования Крымского Нового года

В Симферопольском районе на территории микрорайона «Жигулина роща» 19 и 20 декабря развернётся гастрономический фестиваль «Вкусно на районе», организованный администрацией Симферопольского района, где местные шеф-повара представят крымские блюда из локальных продуктов. Также будут работать две выставочно-ярмарочные зоны: «Крымские самости» познакомит с деликатесами, которые можно попробовать только в Крыму, а «Новогодний крымский сувенир» порадует уникальными сувенирами ручной работы от мастеров полуострова.
В программе, новогодние мастер-классы, интерактив для самых маленьких «Мороженковое настроение», акция «Крымская елочка, гори!», традиционный хоровод вокруг ёлки столицы Крыма.
В рамках мероприятий состоится заседание Межведомственной рабочей группы по развитию гастрономического туризма в Республике Крым, на котором будут подведены итоги реализации проекта «ПроЕДУ по России» в 2025 году и представлен план работы на 2026 год.
Выпускники образовательного проекта «Фабрика туризма», организованного центром «Мой бизнес», представят своё знаковое достижение — специальное крымское новогоднее меню.
Подробная программа на сайте: http://vkrimyest.tilda.ws/
Организаторы: Межведомственная рабочая группа по развитию гастрономической индустрии в Республике Крым, Министерство курортов и туризма РК, Министерство экономического развития РК, Фонд поддержки предпринимательства РК, Администрация Симферопольского района, Межрегиональная ассоциация развития агропромышленного туризма (МАРАТ).
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
