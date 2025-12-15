Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ⁠В Симферополе хотят возродить традиции празднования Крымского Нового года
Новости Республики
⁠В Симферополе хотят возродить традиции празднования Крымского Нового года

⁠В Симферополе хотят возродить традиции празднования Крымского Нового года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:00 15.12.2025

В Симферопольском районе на территории микрорайона «Жигулина роща» 19 и 20 декабря развернётся гастрономический фестиваль «Вкусно на районе», организованный администрацией Симферопольского района, где местные шеф-повара представят крымские блюда из локальных продуктов. Также будут работать две выставочно-ярмарочные зоны: «Крымские самости» познакомит с деликатесами, которые можно попробовать только в Крыму, а «Новогодний крымский сувенир» порадует уникальными сувенирами ручной работы от мастеров полуострова.

В программе, новогодние мастер-классы, интерактив для самых маленьких «Мороженковое настроение», акция «Крымская елочка, гори!», традиционный хоровод вокруг ёлки столицы Крыма.

В рамках мероприятий состоится заседание Межведомственной рабочей группы по развитию гастрономического туризма в Республике Крым, на котором будут подведены итоги реализации проекта «ПроЕДУ по России» в 2025 году и представлен план работы на 2026 год.

Узнайте больше:  Крымские проекты - победители VIII Международного туристического фестиваля «Диво Евразии»

Выпускники образовательного проекта «Фабрика туризма», организованного центром «Мой бизнес», представят своё знаковое достижение — специальное крымское новогоднее меню.

Подробная программа на сайте: http://vkrimyest.tilda.ws/

Организаторы: Межведомственная рабочая группа по развитию гастрономической индустрии в Республике Крым, Министерство курортов и туризма РК, Министерство экономического развития РК, Фонд поддержки предпринимательства РК, Администрация Симферопольского района, Межрегиональная ассоциация развития агропромышленного туризма (МАРАТ).

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 28

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.