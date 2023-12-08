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В Симферополе идет благоустройство парка им. К.А. Тренёва. Что именно будет сделано

В Симферополе идет благоустройство парка им. К.А. Тренёва. Что именно будет сделано

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 21:22 08.12.2023

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству территории парка им. К.А. Тренёва. Как сообщили в министерстве ЖКХ РК, работы ведутся в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. В настоящее время выполняются работы по замене тротуарной плитки и обустройству новых функциональных площадок.

Одним из ключевых этапов благоустройства является ремонт фонтанов в парке. Кроме того, в рамках проекта будет обновлено освещение и установлено видеонаблюдение, что будет способствовать обеспечению безопасности посетителей парка, — сообщили в министерстве ЖКХ.

Также планируется замена малых архитектурных форм.

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