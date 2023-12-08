В Симферополе идет благоустройство парка им. К.А. Тренёва. Что именно будет сделано

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству территории парка им. К.А. Тренёва. Как сообщили в министерстве ЖКХ РК, работы ведутся в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. В настоящее время выполняются работы по замене тротуарной плитки и обустройству новых функциональных площадок.
Одним из ключевых этапов благоустройства является ремонт фонтанов в парке. Кроме того, в рамках проекта будет обновлено освещение и установлено видеонаблюдение, что будет способствовать обеспечению безопасности посетителей парка, — сообщили в министерстве ЖКХ.
Также планируется замена малых архитектурных форм.
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С тегами: ЖКХ Крыма