В Симферополе идет благоустройство парка им. К.А. Тренёва. Что именно будет сделано

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству территории парка им. К.А. Тренёва. Как сообщили в министерстве ЖКХ РК, работы ведутся в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. В настоящее время выполняются работы по замене тротуарной плитки и обустройству новых функциональных площадок.

Одним из ключевых этапов благоустройства является ремонт фонтанов в парке. Кроме того, в рамках проекта будет обновлено освещение и установлено видеонаблюдение, что будет способствовать обеспечению безопасности посетителей парка, — сообщили в министерстве ЖКХ.

Также планируется замена малых архитектурных форм.