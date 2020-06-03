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В Симферополе идёт генеральная уборка

В Симферополе идёт генеральная уборка

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 20:00 03.06.2020

В преддверии 236-й годовщины со дня основания города в Симферополе коммунальные службы города активизировали работы по санитарной очистке общественных территорий. Так, по словам заместителя главы администрации крымской столицы Анатолия Русина, за прошедшую неделю силами и средствами МБУ «Город» была произведена очистка тротуаров и проезжей части от мусора и грязи на улицах Ангарская, Ростовская, Хромченко, Вилар, Киевская, проспекте Победы, в переулках Трамвайный, Сторожевой, Строительный общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

Также рабочие «Города» организовали вывоз упавших и обрезанных веток на улицах Гагарина, Буденного, Луговая, Маршала Василевского, Дзюбанова, Спера, Нестерова, Дачная, Жуковского, Самокиша, Павленко, Гайдара, Жигалиной, проспекте Победы, Евпаторийском шоссе и в переулке Персиковый, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации.

В Симферополе идёт генеральная уборка В Симферополе идёт генеральная уборка В Симферополе идёт генеральная уборка В Симферополе идёт генеральная уборка

Ежедневно на центральных улицах Симферополя собирается случайный мусор с газонов и элементов дороги, и очищаются урны. Отдельные бригады учреждения ежедневно наводят порядок в скверах и парках крымской столицы, а также очищают городские цветники от случайного мусора.

За отчётный период на улице Пушкина была произведена механизированная помывка тротуаров. Кроме того, на улице Севастопольская, проспекте Победы, а также в переулке Пионерский сотрудники учреждения выполнили чистку и мойку остановочных павильонов, — отметил Анатолий Русин.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе идёт генеральная уборка

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