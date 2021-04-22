В Симферополе идёт масштабный дорожный ремонт

В Симферополе запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и ремонт 55 объектов уличной дорожной сети. Также в текущем году будет начат капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году. По информации начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолия Тараненко, главным распорядителем бюджетных средств по объектам является Министерство транспорта Республики Крым, заказчик работ — ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В настоящее время подрядчик АО «ВАД» приступил к проведению ремонтных работ на 33 объектах улично-дорожной сети: ул. Козлова (от ул. Севастопольская до ул. Ангарская); ул. Широкая; пер. Киевский; ул. Клары Цеткин; ул. Субхи; ул. Тарвацкого; ул. Марка Донского; ул. Киевская (участок от ТЦ «Ашан» до пл. Куйбышева); ул. Соколиная; ул. Очаковская; ул. Жуковского; ул. Зенитная; пер. Гавена; ул. Ушакова; пр-т. Вернадского; ул. Русская (от ул. Ангарская до ул. Красноармейская); ул. Спера; ул. Черных; ул. Приветная; ул. Чокрак; ул. Хромченко; ул. Станционная; пер. Курьерский; ул. Артезианская; ул. Автомобильная; дублирующего проезда пр-т. Победы (от ул. Тракторная до ул. Вишнёвая); ул. Блюхера; ул. Эскадронная; ул. Трубаченко (от ул. Русская до ул. Балаклавская); ул. Калинина; ул. Димитрова; ул. Миллера; ул. 2-й Гвардейской Армии.

По состоянию на 20 апреля 2021 года на улицах Жуковского, Русская, Спера, Черных, Приветная, Станционная, Эскадронная, проспекте Вернадского выполнены работы по установке бортового камня и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В работе ремонт покрытия тротуара с установкой бортового камня. На улицах Клары Цеткин, Тарвацкого, Широкая, Субхи, Марка Донского, Ушакова, в переулках Киевский и Курьерский работы завершены, осталось выполнить установку технических средств организации дорожного движения и нанести разметку, — говорит Анатолий Тараненко.

Также, по словам специалиста, по улице Киевская на участке от ТЦ «Ашан» до площади Куйбышева ведутся работы по установке бортового камня и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Объект планируется завершить до 20 мая, также рассматривается вопрос о включении в план работ участка от площади Куйбышева до площади Советской Конституции.