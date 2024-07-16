В Симферополе идут работы по обновлению ливневой сигнализации

Протяжённость ливневой канализации составит около 280 метров. Подсоединят обновлённый участок к городского канализации. Подключены к ней будут дома улицы Семашко от 7-го номера.

Данный участок является сложным объектом для работ. Так как по близости находятся центры для оказания медицинской помощи и жилые дома, работы будем проводить в 4 этапа. На данный момент мы уже завершили 100 метров участка. Препятствие транспортному движению мы постараемся минимизировать, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Владимира Добрянского.

Также он добавил, что работы планируют завершить к концу августа.

источник: пресс-служба администрации Симферополя