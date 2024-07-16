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В Симферополе идут работы по обновлению ливневой сигнализации
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе идут работы по обновлению ливневой сигнализации

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 22:03 16.07.2024

На улице Семашко начаты работы по обновлению ливневой канализации. Об этом рассказал начальник управления капитального строительства администрации Симферополя Владимир Добрянский. По его информации, 19-го июня этого года администрацией города был заключён муниципальный контракт на сумму свыше 9 миллионов рублей.

Протяжённость ливневой канализации составит около 280 метров. Подсоединят обновлённый участок к городского канализации. Подключены к ней будут дома улицы Семашко от 7-го номера.

Данный участок является сложным объектом для работ. Так как по близости находятся центры для оказания медицинской помощи и жилые дома, работы будем проводить в 4 этапа. На данный момент мы уже завершили 100 метров участка. Препятствие транспортному движению мы постараемся минимизировать, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Владимира Добрянского.

Также он добавил, что работы планируют завершить к концу августа.

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источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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