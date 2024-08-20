В Симферополе идут работы по ремонту дорожного покрытия

В крымской столице начат ямочный ремонт улиц города. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства города Анатолий Тараненко.

В настоящее время работы ведутся в посёлке Грэсовском на улице Большевика Попова, где осуществляется фрезерование покрытия участков проезжей части и восстановление изношенного верхнего слоя покрытия на глубину от 5 до 7 сантиметров.

Данные работы проводятся в рамках содержания с начала текущего года. Меняется только вид работ: в январе, феврале и марте мы занимались устранением деформации дорожной одежды, то есть ямочным ремонтом, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Анатолия Тараненко.

Также он добавил, что с наступлением благоприятных погодных условий начинаются плановые работы содержательного характера по обслуживанию улично-дорожных сетей.

Кроме этого, ремонтные работы также проводятся на улице Носенко, переулке Дальнем и в тупике Центральном.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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