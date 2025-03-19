В Симферополе идёт обучение по программе «Первая помощь»

По инициативе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в РК и Комитета ГС РК по здравоохранению в Симферополе проходит обучение по программе «Первая помощь».

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется тренерами Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма для сотрудников Аппарата и депутатов Государственного Совета Республики Крым, волонтёров и других заинтересованных лиц.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель отметила, что в структуру курса входят организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, а также методы оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и травмах.

Полученные навыки позволят оказывать первую помощь до прибытия медицинских работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», – сообщил руководитель Штаба общественной поддержки Никита Сандалов.

Кроме того, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Республике Крым проходит выставка фотографий под названием «Крымская весна в сердцах людей», посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией.

источник: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

голоса Оцените материал

Просмотры: 24