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В Симферополе идёт обучение по программе «Первая помощь»
фото: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

В Симферополе идёт обучение по программе «Первая помощь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:51 19.03.2025

По инициативе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в РК и Комитета ГС РК по здравоохранению в Симферополе проходит обучение по программе «Первая помощь».

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется тренерами Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма для сотрудников Аппарата и депутатов Государственного Совета Республики Крым, волонтёров и других заинтересованных лиц.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель отметила, что в структуру курса входят организационно-правовые аспекты оказания первой помощи, а также методы оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружных кровотечениях и травмах.

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Полученные навыки позволят оказывать первую помощь до прибытия медицинских работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», – сообщил руководитель Штаба общественной поддержки Никита Сандалов.

Кроме того, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Республике Крым проходит выставка фотографий под названием «Крымская весна в сердцах людей», посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией.

источник: Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

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