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В Симферополе продолжается покос городских территорий
Фото: Администрация Симферополя

В Симферополе идёт покос городских территорий

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 13:25 07.07.2026

Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко. Ежедневно к проведению работ привлекается порядка 80 специалистов, которые осуществляют покос, сбор и вывоз травы, а также сухой растительности.

Работы проводятся вдоль улично-дорожной сети города, на общественных территориях, в скверах и парках, набережной реки Салгир, участках, прилегающих к городским лесам, а также вблизи Симферопольского водохранилища.

В настоящее время специалисты продолжают покос территории Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский». Мероприятия направлены на снижение риска возникновения возгораний, обеспечение сохранности объекта культурного наследия, поддержание порядка и создание безопасных условий для жителей и гостей крымской столицы, – отметил Иван Лисечко.

Администрация Симферополя напоминает гражданам о действующем запрете на разжигание костров. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание в соответствии с действующим законодательством.

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источник: Администрация Симферополя

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