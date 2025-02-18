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В Симферополе идёт прием документов на летнее оздоровление льготных категорий детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:37 18.02.2025

Приглашаем следующие категории детей, для подачи документов:

• дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
• дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, при отсутствии медицинских противопоказаний и способных к самообслуживанию;
• дети — жертв насилия, жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), а также дети, оказавшихся в экстремальных условиях;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети из малоимущих (малообеспеченных) семей;
• дети из многодетных семей;
• дети из неполных семей;
• дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при выполнении служебных обязанностей;
• талантливые и одарённые дети;
• дети-отличники обучения;
• дети-лидеры детских общественных организаций и ученического самоуправления;
• дети-участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
• дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
• дети, находящихся в трудной жизненной ситуации;
• дети военнослужащих

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Прием документов проводиться по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 25, каб. 123 каждый вторник и четверг с 14-00 до 17-00.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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