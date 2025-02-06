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В Симферополе идёт противогололедная обработка улиц и пешеходных зон
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе идёт противогололедная обработка улиц и пешеходных зон

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:48 06.02.2025

На территории города Симферополя продолжаются работы по обработке и очистке улично-дорожной сети от снега. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора МБУ «Город» Роман Гусынин.

С вечера 5 февраля в Симферополе начался снегопад, что потребовало активных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Ночью на городских улицах работало 10 единиц комбинированных дорожных машин, которые провели обработку улично-дорожной сети противогололедным материалом.

С утра на борьбу со снегом вышло более 400 дворников, занимающихся противогололедной обработкой пешеходных зон. В условиях снегопада также ведется работа специализированной техники. На данный момент задействованы 7 комбинированных машин, которые осуществляют обработку спусков, подъемов и мостовых сооружений, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Романа Гусынина.

Кроме того, в ночную смену в Симферополе будет дежурить 11 единиц специализированной техники для оперативной обработки и предотвращения образования гололеда. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия неблагоприятных погодных условий и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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