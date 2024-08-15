В Симферополе идёт строительство детского театра кукол

В Симферополе, на улице Горького, продолжается строительство детского театра кукол. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Александр Резников.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства осуществляется в соответствии с государственным контрактом на завершение строительно-монтажных работ от 29.09.2023 № 219/ЕП-СМР, заключенным между заказчиком – Государственным казенным учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплостройсервис». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 45%. Рабочими ведутся общестроительные работы — устройство металлических конструкций и перегородок, монтаж системы отопления, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, монтаж запорной арматуры на 1-3 этажах и подвала, системы внутреннего электроснабжения, монтаж воздуховодов вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции, ее теплоизоляция, устройство утеплителя под стяжку пола на 1 и 2 этажах, — отмечают в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры РК.
На строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выделено 928,2 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года.
Александр Резников отметил, что этот проект очень важен для культурного развития Крыма и создания новых возможностей для детей. В центре будут два зрительных зала – на 100 и 300 мест. Это позволит проводить разные мероприятия и театральные спектакли разного масштаба. Также будут комнаты для репетиций и детские студии, где ребята смогут развивать свои таланты в искусстве.
Создание таких культурных учреждений помогает не только театральному искусству, но и формированию культурной среды, где молодое поколение сможет расти и участвовать в разных художественных проектах. Это создает условия для развития творческих способностей, формирования эстетического вкуса и социальной активности.
источник: по информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым
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С тегами: театры Крыма