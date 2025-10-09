В Симферополе — III Крымский медиафорум «Журналистика в период специальной военной операции»

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:40 09.10.2025

В Симферополе начал работу III Крымский медиафорум «Журналистика в период специальной военной операции», в котором принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов. Вице-премьер зачитал приветственный адрес от Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, в котором отмечен особенный статус форума в качестве ключевой площадки для обсуждения роли средств массовой информации и волонтерских организаций в условиях проведения специальной военной операции.

В последние годы тема проведения СВО проходит красной линией в российских СМИ. Ей посвящены ведущие программы крупнейших СМИ, первые полосы авторитетнейших газет и журналов. Люди ждут правды, в первую очередь от непосредственных участников СВО, очевидцев. И сегодня наши СМИ на информационной передовой — им приходится каждый день сталкиваться с новыми вызовами, преодолевать ожесточенный натиск, доносить правду, – говорится в приветствии.

Вице-премьер выразил слова благодарности журналистам за служение Родине, за честное слово, правду из первых уст, оперативно передаваемую крымчанам, а также пожелал всем скорейшей Победы.

Кроме того, на фасаде корпуса Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В.И. Вернадского  была торжественно открыта мемориальная доска в честь погибшего военкора Александра Федорчака. На открытии мемориальной доски присутствовали родители погибшего журналиста, которые поблагодарили всех за сохранение памяти об их сыне.

В рамках форума представлены пленарные доклады, выступления медиаэкспертов и ученых, презентация монографии профессора Яблоновской Н.В. «История крымской журналистики». Также пройдет круглый стол на тему: «Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции», творческая встреча, откроется выставка плакатов «По зову сердца» и пройдет многое другое.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК

