В Симферополе ищут очевидцев ДТП

29 октября — примерно в 14:40 — 51-летний водитель, управляя мотоциклом красного цвета марки «Viper», осуществлял движение по ул. Гоголя со стороны пр-та Кирова в направлении ул. Желябова в г. Симферополе. На пересечении ул. Гоголя и ул. Жуковского он был сбит автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado» в кузове белого цвета.

В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские Симферополя просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия или проезжавших мимо водителей транспортных средств с видеорегистраторами и обратиться в УМВД России по г. Симферополю или по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым