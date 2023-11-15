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В Симферополе ищут очевидцев

В Симферополе ищут очевидцев ДТП

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 11:40 15.11.2023

29 октября — примерно в 14:40 —  51-летний водитель, управляя мотоциклом красного цвета марки «Viper», осуществлял движение по ул. Гоголя со стороны пр-та Кирова в направлении ул. Желябова в г. Симферополе. На пересечении ул. Гоголя и ул. Жуковского он был сбит автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado» в кузове белого цвета.

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В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские Симферополя просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия или проезжавших мимо водителей транспортных средств с видеорегистраторами и обратиться в УМВД России по г. Симферополю или по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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