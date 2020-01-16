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В Симферополе ищут лучший двор и самую благоустроенную территорию. Объявлен конкурс
иллюстрация: pxhere.com

В Симферополе ищут лучший двор и самую благоустроенную территорию. Объявлен конкурс

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:40 16.01.2020

Администрацией Симферополя объявлен конкурс среди территориальных общественных самоуправлений в номинациях: «Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Самая благоустроенная территория ТОС», «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона)». По словам заместителя главы администрации Симферополя Александра Макаря, конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым». Для участия конкурсанты должны соблюдать определенные требования.

В номинациях «Лучший двор многоквартирного жилого дома» и «Самая благоустроенная территория ТОС»необходимым условием является наличие цветников и клумб, учитывается количество заключенных договоров и оплата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, состояние фасада дома, газонов и деревьев, наличие информационных табличек, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя чиновника.

Заявки для участия в указанных номинациях конкурса принимаются до 20 января 2020 года по адресу: г. Симферополь, ул. Пушкина, д.35, кабинет №1.

В номинации «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона)»к конкурсантам также выдвигаются определённые требования.

Цветники должны быть благоустроены, на них должны отсутствовать сорняки и мусор, учитывается разнообразие цветников по виду и форме, наличие декоративных кустарников, — добавил Александр Макарь.

Заявки для участия в этой номинации принимаются до 10 апреля 2020 года по адресу: г.Симферополь, ул. Пушкина, д. 35, кабинет №1.

Получить подробную консультацию по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсах можно по телефону 51-16-19.

В Симферополе ищут лучший двор и самую благоустроенную территорию. Объявлен конкурс

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