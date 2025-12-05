Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Симферополе из больницы выписали тройню. Очередную в этом году
Новости Республики
В Симферополе из больницы выписали тройню. Очередную в этом году
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферополе из больницы выписали тройню. Очередную в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:07 05.12.2025

В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко прошла выписка тройни, появившейся на свет 8 ноября 2025 года.

Малыши родились после экстренного кесарева сечения, проведенного на сроке беременности 32-33 недели. Операцию выполнила врач акушер-гинеколог Олеся Пятикоп-Черняева. Ассистировал ей врач акушер-гинеколог Роман Плехо. В состав операционной бригады также вошли врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Руденко, операционные медсестры Светлана Фатеева и Людмила Мамутина, а также акушерка Наталья Кузнецова. На свет появились два мальчика и одна девочка: Александр (1872 грамма, 45 см), Андрей (1890 граммов, 43 см) и Мирра (1510 граммов, 45 см). 

Из-за недоношенности сразу после рождения дети были переведены в отделение реанимации, а затем – в отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей. Здесь квалифицированную помощь им оказал коллектив медработников под руководством врачей-неонатологов Александра Сидорова и Людмилы Седовой. В послеродовом периоде многодетную маму наблюдали врачи акушеры-гинекологи Севиля Арифджанова, заведующий послеродовым отделением Вячеслав Картавцев и заведующий отделением патологии беременности Валентин Полищук, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

2 декабря, окрепшие и набравшие вес, малыши вместе с мамой отправились домой.

Узнайте больше:  В Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы закупили новое оборудование

Всего в 2025 году в Перинатальном центре Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко было принято более 3200 родов у женщин с высоким риском перинатальных осложнений и тяжелой соматической патологией. За этот период здесь родилось 128 двоен и 2 тройни.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 41

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.