В Симферополе из больницы выписали тройню. Очередную в этом году

Малыши родились после экстренного кесарева сечения, проведенного на сроке беременности 32-33 недели. Операцию выполнила врач акушер-гинеколог Олеся Пятикоп-Черняева. Ассистировал ей врач акушер-гинеколог Роман Плехо. В состав операционной бригады также вошли врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Руденко, операционные медсестры Светлана Фатеева и Людмила Мамутина, а также акушерка Наталья Кузнецова. На свет появились два мальчика и одна девочка: Александр (1872 грамма, 45 см), Андрей (1890 граммов, 43 см) и Мирра (1510 граммов, 45 см).

Из-за недоношенности сразу после рождения дети были переведены в отделение реанимации, а затем – в отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей. Здесь квалифицированную помощь им оказал коллектив медработников под руководством врачей-неонатологов Александра Сидорова и Людмилы Седовой. В послеродовом периоде многодетную маму наблюдали врачи акушеры-гинекологи Севиля Арифджанова, заведующий послеродовым отделением Вячеслав Картавцев и заведующий отделением патологии беременности Валентин Полищук, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.