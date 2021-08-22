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В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:09 22.08.2021

В одной из квартир 12-этажного дома в Симферополе произошел пожар. Пока его тушили, командир отделения 6 пожарно-спасательной части Максим Кудря вынес из горящей квартиры двух котят. Об этом пишет Крым24, со ссылкой на ГУ МЧС России по РК.

Котики пытались спастись от огня и забились в угол комнаты.

Один котенок уже был без признаков жизни, — говорится в сообщении. — Вместе со старшим пожарным Иваном Сытником и пожарным сержантом Андреем Буюкляном мурлыке провели сердечно-легочную реанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, подали кислород. Вскоре котик задышал.

Животные выжили, их напоили водой и передали хозяевам.

В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

Фото: ГУ МЧС России по РК.

В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

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