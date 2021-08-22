В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

В одной из квартир 12-этажного дома в Симферополе произошел пожар. Пока его тушили, командир отделения 6 пожарно-спасательной части Максим Кудря вынес из горящей квартиры двух котят. Об этом пишет
Котики пытались спастись от огня и забились в угол комнаты.
Один котенок уже был без признаков жизни, — говорится в сообщении. — Вместе со старшим пожарным Иваном Сытником и пожарным сержантом Андреем Буюкляном мурлыке провели сердечно-легочную реанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, подали кислород. Вскоре котик задышал.
Животные выжили, их напоили водой и передали хозяевам.
Фото: ГУ МЧС России по РК.
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