В Симферополе из горящей квартиры спасли котиков

В одной из квартир 12-этажного дома в Симферополе произошел пожар. Пока его тушили, командир отделения 6 пожарно-спасательной части Максим Кудря вынес из горящей квартиры двух котят. Об этом пишет Крым24 , со ссылкой на ГУ МЧС России по РК.

Котики пытались спастись от огня и забились в угол комнаты.

Один котенок уже был без признаков жизни, — говорится в сообщении. — Вместе со старшим пожарным Иваном Сытником и пожарным сержантом Андреем Буюкляном мурлыке провели сердечно-легочную реанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, подали кислород. Вскоре котик задышал.

Животные выжили, их напоили водой и передали хозяевам.

Фото: ГУ МЧС России по РК.