В Симферополе — ярмарки. Вроде бы всё хорошо, но не без претензий

8 августа в Симферополе проходят несколькох крупных сельхозярмарок. С проверкой по торговым рядам прошлись глава города Елена Проценко и заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Замечаний немного, но есть:

На дублёре улицы Киевской, у Симферопольской академической гимназии, на ярмарке представлены основные группы товаров. Вместе с тем, был отмечен недостаточный товарный ассортимент и завышенные цены по отдельным категориям. Данное замечание заместителя Председателя Совета министров РК будет устранено при проведении ярмарочного мероприятия по указанному адресу в дальнейшем.

Новым для симферопольцев местом проведения республиканской ярмарки стал дублирующий проезд улицы Севастопольской, в районе дома 80/3. По указанному адресу разместилось более 40 торговых точек, на которых представлен широкий ассортимент продуктов и товаров промышленного производства. Цены на продукцию ниже среднерыночных, по отдельным группам товаров до 20 процентов. Качество продуктов и условия их реализации находятся на строгом контроле профильных служб.

Также Елена Проценко посетила муниципальные ярмарки на улицах Залесская и Героев Сталинграда.

Данные ярмарочные мероприятия проводятся муниципальным унитарным предприятием «Метроград» уже не первый год. Для многих жителей они уже стали привычным и удобным местом приобретения качественной продукции. Покупатели довольны и организацией ярмарочных мероприятий, и ценами на продукцию. Кроме того, они отмечают её высокое качество и благодарят за это крымских товаропроизводителей, — отмечают в пресс-службе администрации крымской столицы.

На всех симферопольских ярмарках организовано дежурство сотрудников департамента административно-технического контроля для пресечения возможных фактов «стихийной торговли». За общественным порядком следят представители полиции, работают сотрудники других профильных ведомств. После завершения мероприятий будет проведена уборка территории и организован вывоз коммунальных отходов.

Сегодня вместе с Андреем Васильевичем посетили несколько ярмарок, пообщались с покупателями и продавцами, выслушали их мнения, пожелания и предложения. По ярмарке на улице Киевской есть ряд замечаний, которые будут устранены. По итогам посещения остальных мест проведения остались довольны. Большой выбор качественной продукции, хорошие цены и организация. Будем и дальше поддерживать проведение подобных ярмарок, — подвела итог глава администрации Симферополя.

Напомним, расширенные сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе будут проходить в период с 8 августа по 30 сентября по субботам.



фото: пресс-служба администрации Симферополя