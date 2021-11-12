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В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 12.11.2021

Симферопольские юнармейцы нарисовали портрет ветерана Великой Отечественной войны Владимира Новохатского в рамках Всероссийской акции «Граффити Победы». На создание этой композиции художники потратили три дня и израсходовали сорок баллончиков краски. Масштабный рисунок украшает стену школы №38, расположенную на улице Севастопольской в Симферополе.

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Владимир Новохатский воевал на 1-ом Украинском фронте. Во время войны был ранен. Награжден орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», «Славы» III степени, «За мужество», медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Нарисованное граффити заняло площадь размером девятнадцать квадратных метров. После церемонии открытия 96-летний фронтовик Владимир Новохатский и начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный провели с юнармейцами встречу в самой школе. Каждый из героев поведал о своем жизненном пути и ответил на заданные вопросы. Ветеран рассказал ребятам о том, как ему удается в этом возрасте сохранять хорошую физическую форму.

Я с детства люблю спорт. И футбол, и хоккей, и атлетика с гимнастикой – все это у нас было. Каждое утро я начинаю с зарядки, в этом заключается хорошее самочувствие на весь оставшийся день, — поделился Владимир Новохатский.

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Владимир Ильич ежедневно проходит по пять километров, а то и больше. Любит гулять со своей собакой и тренироваться на свежем воздухе. Находит время и для интеллектуальных игр, проводя вечера вместе с внучкой за шахматными партиями.

Образ жизни Владимира Ильича – пример для всех нас. Столько в нем энергии и сил, что можно позавидовать. Все с большим вниманием слушали истории из его жизни, местами непростой и интересной одновременно. Мы, в свою очередь, хотим поблагодарить нашего дорогого ветерана такой акцией, которая украшает уличные пространства и напоминает о важности знания истории своей страны, — отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» олимпийский чемпион Никита Нагорный.

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Рядом с ветераном, символизируя связь поколений, изображена юнармеец из клуба «Форт-пост» Алина Сорокина. Она учится в 9-м классе, является активисткой и отличницей учебы, общественным деятелем. Отмечена медалью «Патриот России», благодарностями и грамотами Госкомитета молодежной политики и «Крымпатриотцентра».

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

Фото: Юнармия.

В Симферополе юнармейцы нарисовали «Граффити Победы»

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