В Симферополе к потенциальным «клиентам» не попали наркотики. Крупная партия

Полицейские установили, что подозреваемый на протяжении некоторого времени приобретал наркотическое средство через Интернет-сайт для личного употребления, потом решил подработать. Злоумышленник организовал несколько тайников недалеко от дома, в каждом из которых поместил сверток с порошкообразным веществом около 0,5 граммов. После чего он сделал фотографии тайников с отражением координат их расположения и направил «работодателю». По месту жительства задержанного сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 58 свертков с неизвестным веществом, еще 18 свертков полицейские обнаружили в тайниках, организованных подозреваемым. Экспертом, представленное порошкообразное вещество общей массой 17,78 граммов признано наркотическим средством метадон (фенадон, долофин), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к преступной деятельности.

Сотрудники полиции Крыма обращаются к гражданам с просьбой быть ответственными и проявлять активную гражданскую позицию в вопросе информирования полиции о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Незамедлительно сообщайте в полицию обо всех подозрительных случаях и личностях, замеченных вами, возможно осуществляющих распространение или потребление запрещённых веществ. Передать информацию можно по телефону 102. Обезопасьте себя и своих близких от смертельной угрозы!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым