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В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:11 27.12.2019

Сегодня в Симферополе, на площади Ленина в честь Дня спасателя состоялась праздничая выставка специализированной техники Крымского подразделения МЧС России.

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

Каждому посетителю выставки представилась уникальная возможность увидеть аварийно-спасательную технику нового и старого образцов, оценить уровень оснащённости оборудованием, которое применяется для ликвидации различных чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

Отметим, что в одном ряду с пожарной и аварийно-спасательной техникой были представлены снегоходы и мотоциклы, специальные комплексы связи и оповещения населения.

Сотрудники чрезвычайного ведомства не только демонстрировали новейшие технологии, которые служат на благо граждан, но также предлагали жителям и гостям полуострова побыть в роли спасателей. Посидеть в кабинете пожарной машины и верхом на мотоцикле, примерить боевую каску огнеборца или пиротехника и даже включить специальный звуковой сигнал, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

После окончания работы выставки по улицам города прошла праздничная колонна специализированной пожарной техники.

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

Фото: ГУ МЧС по РК.

В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

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