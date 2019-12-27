В Симферополе ко Дню спасателя устроили выставку специализированной техники

Сегодня в Симферополе, на площади Ленина в честь Дня спасателя состоялась праздничая выставка специализированной техники Крымского подразделения МЧС России.

Каждому посетителю выставки представилась уникальная возможность увидеть аварийно-спасательную технику нового и старого образцов, оценить уровень оснащённости оборудованием, которое применяется для ликвидации различных чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

Отметим, что в одном ряду с пожарной и аварийно-спасательной техникой были представлены снегоходы и мотоциклы, специальные комплексы связи и оповещения населения.

Сотрудники чрезвычайного ведомства не только демонстрировали новейшие технологии, которые служат на благо граждан, но также предлагали жителям и гостям полуострова побыть в роли спасателей. Посидеть в кабинете пожарной машины и верхом на мотоцикле, примерить боевую каску огнеборца или пиротехника и даже включить специальный звуковой сигнал, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

После окончания работы выставки по улицам города прошла праздничная колонна специализированной пожарной техники.

Фото: ГУ МЧС по РК.