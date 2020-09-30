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В Симферополе ко Всемирному дню сердца организовали флешмоб

В Симферополе ко Всемирному дню сердца организовали флешмоб

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:12 30.09.2020

Флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню сердца, провели сотрудники  Центра медицинской профилактики. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мероприятие состоялось на открытом воздухе, с соблюдением необходимых мер безопасности. По словам главного врача Центра медицинской профилактики Владимир Мещеряков, мероприятие организовали с целью привлечения общественного внимания к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, лидирующих в части возникновения опасных для жизни осложнений.

В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РК Валерий Садовой, участники Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» и представители других организаций. Валерий Садовой рассказал о повышении уровня оказания кардиологической помощи в Крыму,  обозначил основные направления высокотехнологичной кардиологической помощи, оказываемой крымскими специалистами. В свою очередь, Владимир Мещеряков обозначил основные принципы профилактики заболеваний: правильное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В Симферополе ко Всемирному дню сердца организовали флешмоб

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Симферополе ко Всемирному дню сердца организовали флешмоб

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