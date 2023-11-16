В Симферополе коммунальщики наладили наружное освещение на улице Маршала Жукова

До начала зимы «подсветили» еще одну улицу города.

Специалисты МБУ «Горсвет» выполнили комплекс работ по обустройству наружного освещения на улично-дорожной сети по ул. Маршала Жукова. По информации главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева, здесь установлено 23 опоры со светодиодными светильниками и проложено 600 метров кабельной линии. Освещение работает в штатном режиме.

В целом, за этот год нам удалось обустроить наружное освещение на 73 участках улично-дорожной сети и 34 территориях (дворы, пешеходные дорожки, детские площадки). Конечно, работу в этом направлении мы будем продолжать и наращивать темп, — прокомментировал Михаил Афанасьев и показал фото светлой даже ночью улицы Марщала Жукова.