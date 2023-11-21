В Симферополе коммунальщики уверяют, что к зиме готовы

Директор симферопольского муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен рассказал о готовности к зимнему периоду. По его данным, подготовку к содержанию улично-дорожной сети в зимний период коммунальщики завершили еще в октябре. Переоборудована и приведена в рабочее состояние вся необходимая специализированная техника, а также в достаточном количестве закуплен реагент.

Для работы в условиях снегопада и гололёда будут задействованы 14 единиц коммунально-дорожных машин. Это та техника, которая расчищает проезжую часть и посыпает её реагентом. Кроме того, в распоряжении коммунальных служб есть вспомогательная техника, которая задействуется в противогололедных мероприятиях. Это трактора, которые оборудуются щётками различных типов и используются для расчистки пешеходной части, — отметил Антон Гумен.

По его словам, в течение этой недели будет завершена установка боксов для реагентов. В них будет загружен противогололедный материал, чтобы уборщики могли оперативно иметь к нему доступ и обрабатывать тротуары и остановки общественного транспорта.