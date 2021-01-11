В Симферополе коммунальщики ежедневно ликвидируют с десяток мусорных свалок

О том, что в Симферополе в ежедневном режиме ведётся работа по санитарной очистке и ликвидации локальных навалов мусора, образующихся у контейнерных площадок, рассказал начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров. По его словам, ежедневно на маршрут по вывозу твёрдых коммунальных отходов выходят 22 единицы техники МУП «Экоград» в две смены (дневная и ночная).

Так, силами МУП «Экоград» в период новогодних и рождественских праздников вывезено порядка 40 тысяч кубических метров твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, ежедневно предприятие ликвидирует в городе до 10 стихийных свалок. Только 30 и 31 декабря в крымской столице ликвидировано 9 стихийных навалов крупногабаритного и строительного мусора общим объёмом 59 кубометров, а 7 января – 15 стихийных свалок ТКО общим объёмом 92 кубических метра, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Евгения Малярова.