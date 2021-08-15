В Симферополе коммунальщики ликвидируют стихийные навалы мусора. В день – по десять свалок

В Симферополе в постоянном режиме ведётся работа по санитарной очистке территории и ликвидации локальных навалов мусора, образующихся у контейнерных площадок. Об этом сообщил ИО руководителя Ддепартамента городского хозяйства администрации крымской столицы Эмин Набиев.

По его информации, сотрудники муниципального унитарного предприятия «Экоград» работают в плановом режиме, ежедневно ликвидируя до десятка стихийных свалок. Работа по уборке ТКО и мусора также осуществляется МУП «Железнодорожный Жилсервис».

Ежедневно на маршрут по вывозу твердых коммунальных отходов от муниципального унитарного предприятия «Экоград» выходят 22 единицы техники в две смены: дневную и ночную, а от МУП «Железнодорожный Жилсервис» – 8 в одну смену. Всего за отчетный период при совместной работе предприятий вывезено 4 270 тонн мусора, – проинформировал ИО начальника Департамента.

Эмин Набиев рассказал, что накопления бытовых и строительных отходов выявляются в ходе ежедневного мониторинга, также информация о наличии стихийных свалок поступает от горожан и работников Жилсервисов.

Фото: администрация Симферополя.