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В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:15 24.10.2020

В Симферополе ежедневно на вывоз твёрдых коммунальных отходов выходят 22 единицы техники МУП «Экоград». Коммунальщики работают в две смены.

Силами МУП «Экоград» в период с 14 по 21 октября вывезено порядка 27 тысяч кубических метров твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, за отчётный период силами МУП «Железнодорожный Жилсервис» вывезено 3 тысячи кубометров мусора, а также ликвидировано 589 кубических метров стихийных навалов, — рассказал начальник Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

По его информации, только за один день (21 октября) в крымской столице ликвидировано 6 стихийных навалов крупногабаритного и строительного мусора общим объёмом 24 кубометра.

Силами департамента городского хозяйства администрации, МУП «Экоград», МБУ «Город» совместно с «Симферопольским техникумом железнодорожного транспорта и промышленности» по улице Марка Донского были организованы работы по ликвидации несанкционированной свалки мусора. В данном мероприятии было задействовано 10 человек и 3 единицы специализированной техники, а также предоставлен крупногабаритный контейнер типа «лодочка». Всего в ходе работ было собрано и вывезено 28 кубических метров мусора и сорной растительности, — уточнил Маляров.

В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

По информации директора МБУ «Город» Антона Гумена, с наступлением периода листопада, в Симферополе организована усиленная уборка и подметание дворниками опавших листьев на улицах, в скверах и парках. В данной работе задействовано специальное оборудование — садовые пылесосы и вакуумные машины. Вывоз производится самосвалами и мусоровозами для последующей утилизации.

Ежедневно в ручной уборке городских улиц задействовано 275 дворников и 18 единиц техники МБУ «Город», — отметил Антон Гумен. — За текущую неделю силами и средствами учреждения была произведена очистка тротуаров и проезжей части от мусора и грязи, а также организован сбор и вывоз обрезанных веток на 21 улице крымской столицы.

В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

Он также добавил, что еженедельно бригада «Города» выполняет мойку тротуарной плитки и уличной мебели на центральных улицах Симферополя. Так, работы были выполнены на улицах Карла Маркса, Пушкина, Горького, набережной реки Салгир и на мемориале «Вечный огонь».

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе коммунальщики за один день ликвидировали шесть стихийных свалок-навалов

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