Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Симферополе конфликт соседей едва не завершился трагедией

crimeapress_news

В Симферополе конфликт соседей едва не завершился трагедией
фото: Twitter

В Симферополе конфликт соседей едва не завершился трагедией

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:05 03.01.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от 64-летней местной жительницы — на лестничной клетке возле квартиры заявительницы неизвестный в ходе конфликта толкнул ее, в результате чего женщина потеряла равновесие и упала.

Данная гражданка была доставлена в одну из городских больниц с диагнозом «перелом шейки бедра». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения относятся к тяжким. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 67-летний сосед потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей — до ареста на срок до шести месяцев, — отмечают правоохранители.

В Симферополе конфликт соседей едва не завершился трагедией

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.