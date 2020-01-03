В Симферополе конфликт соседей едва не завершился трагедией

В отдел полиции в Симферополе поступило сообщение от 64-летней местной жительницы — на лестничной клетке возле квартиры заявительницы неизвестный в ходе конфликта толкнул ее, в результате чего женщина потеряла равновесие и упала.

Данная гражданка была доставлена в одну из городских больниц с диагнозом «перелом шейки бедра». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения относятся к тяжким. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 67-летний сосед потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).