В Симферополе контейнеры для сбора ТКО отремонтируют в исправительной колонии

В Симферополе специальные контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) отправили на ремонт в исправительную колонию №1.

Отметим, что в 2021 году учреждениями УФСИН Крыма было изготовлено более 2600 единиц контейнеров для раздельного сбора ТКО. В процессе длительной эксплуатации изделия потеряли свой первоначальный вид и нуждаются в реставрации. В рамках взаимодействия с ГУП РК «Крымэкоресурсы» на производственных площадях исправительной колонии до конца 2024 года запланировано отремонтировать около 700 контейнеров, — сообщили в пресс-службе Пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

В настоящее время осужденные уже приступили к выполнению работ по ремонту и покраске сетчатых контейнеров для ТКО, тем самым возвращая им прежнее состояние. Единственное, что в них изменится – это цвет. Они станут оранжевые.

источник: пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю