В Симферополе контролируют работу ёлочных базаров

Департамент административно-технического контроля администрации Симферополя ежедневно проводит рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли соснами и елями, а также пиротехническими изделиями.

С момента официального открытия ёлочных базаров в крымской столице, которое состоялось 15 декабря, сотрудниками департамента АТК ежедневно проводятся рейды по выявлению точек несанкционированной торговли зелёными насаждениями и пиротехническими средствами. Так, по состоянию на 28 декабря составлено 27 административных протоколов за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, — цитирует пресс-служба начальника департамента АТК Тарона Мовсесяна.

Данные мероприятия, по словам специалистов, будут проводиться органами местного самоуправления вплоть до 31 декабря 2020 года на ежедневной основе.