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В Симферополе контролируют работу ёлочных базаров
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе контролируют работу ёлочных базаров

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 12:16 29.12.2020

Департамент административно-технического контроля администрации Симферополя ежедневно проводит рейдовые мероприятия по пресечению несанкционированной торговли соснами и елями, а также пиротехническими изделиями.

С момента официального открытия ёлочных базаров в крымской столице, которое состоялось 15 декабря, сотрудниками департамента АТК ежедневно проводятся рейды по выявлению точек несанкционированной торговли зелёными насаждениями и пиротехническими средствами. Так, по состоянию на 28 декабря составлено 27 административных протоколов за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, — цитирует пресс-служба начальника департамента АТК Тарона Мовсесяна.

Данные мероприятия, по словам специалистов, будут проводиться органами местного самоуправления вплоть до 31 декабря 2020 года на ежедневной основе.

В Симферополе контролируют работу ёлочных базаров

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