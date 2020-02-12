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В Симферополе крупнейший рынок «Крымский привоз» хотят расширить еще

В Симферополе крупнейший рынок «Крымский привоз» хотят расширить еще

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 12.02.2020

А, возможно, и «перенести» за город.

В Крыму прошло совещание по вопросу развития оптовой торговли продовольственными товарами. В частности, обсуждались вопросы расширения площадки оптового рынка «Крымский привоз».

Глава РК Сергей Аксёнов дал поручение министерству промышленной политики РК оказать максимальное содействие в данном вопросе, а также скоординировать с министерством транспорта РК организацию подъездных путей на территорию рынка.

Нужно найти оптимальное решение, чтобы в сторону заезда в город не образовывалась огромная пробка, — сказал Аксёнов.

Один из вариантов развития событий — перенос оптового рынка  за черту города. На его базе будет создан крупный логистический центр. Это даст возможность реализовывать не только привозную продукцию, но и будет выгодна для местных товаропроизводителей.

В ходе рассмотрения вопроса о нестационарных торговых объектах по продаже продуктов питания в Крыму Сергей Аксёнов отметил, что для крымских сельхозпроизводителей должны предоставляться льготные условия.

У нас уже существует льготный режим предоставления НТО для местных сельхозпроизводителей, в таком случае отсутствуют конкурсные процедуры. И если производителю необходимо открыть точку, то без всяких проблем мы можем предоставить место в спальном районе. При этом работа с посредниками, на мой взгляд, лишена всякого смысла, — считает Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов напомнил, что в 2019 году в Крыму было проведено более 7 тысяч ярмарочных мероприятий, в этом году в каждом регионе Крыма ярмарки будут проводиться каждый выходной день на специально отведенных для этого площадках.

В Симферополе крупнейший рынок «Крымский привоз» хотят расширить еще

В Симферополе крупнейший рынок «Крымский привоз» хотят расширить еще

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