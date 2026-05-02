В Симферополе крымские студотряды отпраздновали Первомай масштабным субботником

В День Весны и Труда студенческие отряды Крыма организовали масштабную экологическую акцию. Более 100 активистов из ведущих высших учебных заведений республики объединили усилия на субботнике в поселке Аграрное, чтобы делом подтвердить девиз организации: «Труд крут!».

Мероприятие охватило ключевые общественные пространства и зеленые зоны поселка. В ходе акции студенты не только очистили территорию от бытового мусора, но и провели работы по благоустройству местных парков. Особое внимание уделялось соблюдению экологических норм и правил обращения с отходами, что подчеркивает осознанный подход молодежи к защите окружающей среды.

Для студенческих отрядов Крыма участие в подобных акциях стало доброй традицией, объединяющей поколения. Субботник — это не только способ улучшения экологической обстановки, но и важный элемент воспитания гражданской ответственности и любви к родному краю.

Мы рады, что студенты активно участвуют в жизни своего региона и готовы вкладывать силы в его благоустройство. Субботник — это не только возможность сделать наш Крым чище, но и отличный шанс для ребят поработать в команде, укрепить дружеские связи и почувствовать сопричастность к большому общему делу, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Проведенная акция стала частью системной работы Российских студенческих отрядов по реализации социально значимых и экологических инициатив. Студотряды Крыма продолжают вносить значимый вклад в развитие региона, создание комфортной городской среды и формирование активной жизненной позиции у современной молодежи.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 5