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В Симферополе легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали три человека
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали три человека

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:26 13.03.2025

По предварительным данным, 13.03.2025 года около 06:20 в г. Симферополе водитель, 1958 года рождения, автомобиля «Хендай Крета», двигаясь по ул. Сельская в направлении ул. Глинки, допустил столкновение с автобусом ПАЗ, под управлением водителя 1964 г.р., который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира, 1973 и 1978 г.р., находившиеся в автомобиле «Хендай Крета» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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