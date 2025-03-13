В Симферополе легковушка столкнулась с автобусом. Пострадали три человека

По предварительным данным, 13.03.2025 года около 06:20 в г. Симферополе водитель, 1958 года рождения, автомобиля «Хендай Крета», двигаясь по ул. Сельская в направлении ул. Глинки, допустил столкновение с автобусом ПАЗ, под управлением водителя 1964 г.р., который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и 2 пассажира, 1973 и 1978 г.р., находившиеся в автомобиле «Хендай Крета» получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму