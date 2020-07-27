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В Симферополе ликвидировали последствия непогоды

В Симферополе ликвидировали последствия непогоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:51 27.07.2020

В Симферополе сотрудники МБУ «Город» завершили уборку аварийных деревьев и ветвей, упавших из-за ливня и шквального ветра в воскресенье. Об этом сообщил директор учреждения Виталий Стешенко.

По его словам, 26 июля в крымской столице во время ливня и сильного порывистого ветра было повреждено и сломано значительное количество зелёных насаждений. К ликвидации последствий непогоды оперативно приступили работники МБУ «Город».

В Симферополе ликвидировали последствия непогоды

Бригада «Города» убрала 12 упавшие зелёных насаждений на улицах Гагарина, Набережная, Героев Сталинграда и других. Также сотрудники учреждения после прошедшего ливневого дождя очищают от грязи, мусора и камней тротуары и проезжую часть на улицах Тарабукина, Беспалова, Коцюбинского, Ак-Кая и Амет-Хана Султана. Работы в данном направлении продолжаются, — отметил Виталий Стешенко.

В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействовано 260 сотрудников и 15 едениц специализированной техники МБУ «Город».

В Симферополе ликвидировали последствия непогоды

В Симферополе ликвидировали последствия непогоды

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