В Симферополе ликвидировали пожар в административном здании. Не волнуйтесь, условный пожар

В среду, 26 июня, в административном здании в центре Симферополя сработала пожарная сигнализация. Так был дан старт тренировочным занятиям по отработке действий при ликвидации возгорания на объекте с массовым пребыванием людей. В отработке практических действий приняли участие сотрудники отделения № 3 Специального отдела № 12 и 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым.

Основная цель тренировки – отработка алгоритма взаимодействия подразделений пожарной охраны с сотрудниками дежурных служб объекта. Согласно тактическому замыслу, условный пожар произошёл на цокольном этаже в обеденном зале. Его причиной стал загоревшийся электроприбор. Автоматически сработавшая пожарная сигнализация позволила оперативно вызвать службы экстренного реагирования и провести эвакуацию сотрудников объекта. Прибывшим на место подразделениям пожарной охраны потребовалось менее 30 минут на полную ликвидацию возгорания. Все цели и задачи тренировки были успешно выполнены в кратчайшие сроки, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Тренировочное занятие подразделений пожарной охраны проходило в административном здании, где расположен аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

Стоит отметить, что пожарную безопасность на подобных объектах обеспечивают подразделения специальной пожарной охраны. Они отвечают не только за ликвидацию возгораний, но и за весь комплекс превентивных мероприятий.

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