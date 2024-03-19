В Симферополе ликвидирована очередная несанкционированная свалка

Правда… только после «ускорения» прокуратуры.

По поручению прокуратуры Крыма проверены жалобы граждан в социальных сетях о размещении отходов производства и потребления в районах улиц Первой Конной Армии и 60 лет Октября в Симферополе.

Прокуратурой района установлен факт несанкционированного складирования отходов производства и потребления ориентировочной площадью 20 кв. метров. В этой связи прокурор в адрес администрации города Симферополя внес представление об устранении нарушений закона. Работы по вывозу отходов производства и потребления с вышеуказанного участка местности выполнены в полном объеме, — сообщили в прокуратуре РК.