В Симферополе ликвидируют очаги амброзии

источник: пресс-служба администрации Симферополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:25 28.08.2025
На территории Симферополя проводятся системные работы по ликвидации очагов произрастания карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.
В целях обеспечения благоприятных условий проживания населения подрядной организацией на регулярной основе проводятся работы по скашиванию и обработке участков от амброзии. Ежедневно задействовано 20 специалистов. На текущий момент уже обработано более 170 гектаров городских территорий. Департамент городского хозяйства осуществляет постоянный мониторинг по выявлению новых мест произрастания амброзии, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.
Всего в текущем году, в соответствии с условиями муниципального контракта, запланирована обработка 250 гектаров городских территорий. Работы будут продолжаться до октября.
Администрация призывает жителей Симферополя сообщать о местах произрастания амброзии в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.
Своевременное информирование позволит минимизировать негативное воздействие амброзии на здоровье граждан и окружающую среду.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму
СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.
Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.