В Симферополе ликвидируют очаги амброзии

На территории Симферополя проводятся системные работы по ликвидации очагов произрастания карантинного сорного растения – амброзии полыннолистной. Об этом сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Иван Лисечко.

В целях обеспечения благоприятных условий проживания населения подрядной организацией на регулярной основе проводятся работы по скашиванию и обработке участков от амброзии. Ежедневно задействовано 20 специалистов. На текущий момент уже обработано более 170 гектаров городских территорий. Департамент городского хозяйства осуществляет постоянный мониторинг по выявлению новых мест произрастания амброзии, – цитирует пресс-служба администрации Симферополя Ивана Лисечко.

Всего в текущем году, в соответствии с условиями муниципального контракта, запланирована обработка 250 гектаров городских территорий. Работы будут продолжаться до октября.

Администрация призывает жителей Симферополя сообщать о местах произрастания амброзии в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

Своевременное информирование позволит минимизировать негативное воздействие амброзии на здоровье граждан и окружающую среду.

источник: пресс-служба администрации Симферополя