В Симферополе малыш родился без проблем, потому что рядом оказались сотрудники Госавтоиснпекции

Госавтоинспекторы приняли решение доставить роженицу в медицинское учреждение на патрульном автомобиле. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, полицейские в считанные минуты довезли роженицу до приемного отделения родильного дома, где ее встретили врачи, готовые оказать всю необходимую помощь. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции врачебная помощь была оказана своевременно и уже в на свет появился здоровый мальчик, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Спустя несколько дней старший лейтенант Константин Кулиш и капитан полиции Дмитрий Чистов навестили счастливых родителей и малыша в роддоме.

Отец ребенка поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь:

Огромное спасибо ребятам из спецбатальона Госавтоинспекции, которые помогли моей супруге вовремя добраться до роддома. Благодаря вам на свет появилось такое чудо!

Поздравив молодых родителей, инспекторы Госавтоинспекции вручили семье автолюльку, чтобы все поездки в автотранспортном средстве в жизни малыша были безопасными.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым