Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Симферополе малыш родился без проблем, потому что рядом оказались сотрудники Госавтоиснпекции
Новости Республики

В Симферополе малыш родился без проблем, потому что рядом оказались сотрудники Госавтоиснпекции

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 11:36 18.09.2025

12 сентября в районе 19:30 к сотрудникам отдельного специального батальона Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, обратилась взволнованная женщина с просьбой о помощи. Она объяснила, что в ее автомобиле находится сестра, у которой начались схватки, но из-за большого потока машин боится не успеть доехать до родильного дома.

Госавтоинспекторы приняли решение доставить роженицу в медицинское учреждение на патрульном автомобиле. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, полицейские в считанные минуты довезли роженицу до приемного отделения родильного дома, где ее встретили врачи, готовые оказать всю необходимую помощь. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции врачебная помощь была оказана своевременно и уже в на свет появился здоровый мальчик, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Спустя несколько дней старший лейтенант Константин Кулиш и капитан полиции Дмитрий Чистов навестили счастливых родителей и малыша в роддоме.

Узнайте больше:  Осторожно! Схема мошенничества «У вас в подъезде меняют домофон!»

Отец ребенка поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь:

Огромное спасибо ребятам из спецбатальона Госавтоинспекции, которые помогли моей супруге вовремя добраться до роддома. Благодаря вам на свет появилось такое чудо!

Поздравив молодых родителей, инспекторы Госавтоинспекции вручили семье автолюльку, чтобы все поездки в автотранспортном средстве в жизни малыша были безопасными.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x