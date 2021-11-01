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В Симферополе «массовое минирование» торговых центров

В Симферополе «массовое минирование» торговых центров  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 01.11.2021

В Симферополе сегодня были закрыты торговые центры «Лоцман», «Центрум», «ФМ», «Меганом». Причина – анонимные сообщения о «минировании». Везде была проведена эвакуация работников и посетителей (честно говоря, немногочисленных).

В Симферополе «массовое минирование» торговых центров

На местах работали сотрудники всех оперативных и аварийных служб. Территория вокруг торговых центров была оцеплена полицией.

В Симферополе «массовое минирование» торговых центров

Официальной информации об инцидентах нет, но, рискнем предположить, что это просто провокация и хулиганская выходка.

В Симферополе «массовое минирование» торговых центров  

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