В Симферополе «массовое минирование» торговых центров  

В Симферополе сегодня были закрыты торговые центры «Лоцман», «Центрум», «ФМ», «Меганом». Причина – анонимные сообщения о «минировании». Везде была проведена эвакуация работников и посетителей (честно говоря, немногочисленных).

На местах работали сотрудники всех оперативных и аварийных служб. Территория вокруг торговых центров была оцеплена полицией.

Официальной информации об инцидентах нет, но, рискнем предположить, что это просто провокация и хулиганская выходка.