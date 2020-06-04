В Симферополе местный житель хранил наркотики в значительном размере

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Симферополе в ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 50-летнего местного жителя был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества массой 72 грамма являются наркотическими, а именно — каннабис (марихуана). От подозреваемого поступили признательные показания в совершении преступления. С его слов, наркотики он хранил для собственного употребления. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму