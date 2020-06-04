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В Симферополе местный житель хранил наркотики в значительном размере

В Симферополе местный житель хранил наркотики в значительном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:27 04.06.2020

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России в Симферополе в ходе проведения санкционированного обыска в домовладении 50-летнего местного жителя был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества массой 72 грамма являются наркотическими, а именно — каннабис (марихуана). От подозреваемого поступили признательные показания в совершении преступления. С его слов, наркотики он хранил для собственного употребления. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Симферополе местный житель хранил наркотики в значительном размере

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе местный житель хранил наркотики в значительном размере

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