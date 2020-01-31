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Многоквартирные самострои, возведённые на участках ИЖС, в Минстрое предлагают сносить
иллюстрация: открытые источники

В Симферополе многие самострои могут быть признаны жилыми домами

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:03 31.01.2020

В Симферополе под председательством заместителя главы администрации города Александра Макаря состоялось заседание комиссии по подготовке заключения в отношении самовольной постройки о возможности признания ее жилым домом. Специалисты рассмотрели 11 пакетов документов относительно строений, расположенных в границах городских массивов компактного проживания реабилитированных народов. По 5 заявлениям было принято положительное заключение. Остальные материалы отправлены на доработку для сбора полного пакета документов.

Основной задачей коллегиального органа является всестороннее изучение документации, предоставленной гражданами, а также проведение выездов на места для ознакомления с ситуацией. В ходе заседаний, на основании предварительно проделанной работы, в отношении самовольных построек принимаются решения о возможности признания их жилыми домами, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы Александра Макаря.

Кроме того, по словам специалиста, в случае принятия положительного решения материалы направляются в департамент развития муниципальной собственности администрации для дальнейшей работы по оформлению земельного участка и строения, при вынесении решения о невозможности признания самовольной постройки жилым домом, материалы передаются в департамент для инициирования процедуры сноса такого объекта.

В Симферополе многие самострои могут быть признаны жилыми домами

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