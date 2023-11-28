В Симферополе молодежные организации объединяют усилия для уборки последствий урагана

Молодежные организации, в частности Российские студенческие отряды, приняли инициативу и создали трудовые бригады для оказания помощи коммунальным службам города Симферополя в уборке последствий урагана, который обрушился на полуостров 26-27 ноября.

Студенты и молодежные активисты приступили к работе, расчищая жилые дворы, парковые зоны, пешеходные дорожки и проезжие части от опавших деревьев и крупных веток.

Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, выразила свою гордость и поддержку этой инициативы:

Мы собрались вместе, чтобы оперативно привести город в порядок и минимизировать влияние стихийного бедствия на обычный ритм жизни города. Ребята не первый год участвуют в подобных трудовых инициативах, и это прекрасный пример сплоченности и готовности помочь нашему городу в трудные моменты. График работы трудовых бригад был разработан таким образом, чтобы ребята могли совмещать учебу с трудовым добровольчеством, работая по две смены с 9 до 13 и с 13 до 17 часов.

Российский студенческий отряды уже не первый год на территории республики Крым проводит трудовой десант в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десанта РСО», в рамках которого помогают в благоустройстве населённых пунктов и муниципальных образованиях на территории Крыма, поэтому ребята очень быстро отреагировали на формирование трудовых бригад в рамках данной трудовой инициативы.

На сегодняшний день уже к работе приступили два отряда «Снежного десанта», каждый численность 20 человек, ребята работают совместно с муниципальным предприятием «Парки столицы Крыма», а также взаимодействуют с оперативным штабом добровольцев государственного комитета молодежной политики республики Крым для того, чтоб отрабатывать поступающие заявки от коммунальных служб.

Молодёжные объединения сплотились для того, чтобы оперативно привести город в порядок, чтобы последствия стихийного бедствия, с которым столкнулся Крым не мешали обычному ритму жизни города Симферополя.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»